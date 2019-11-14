道指和標指再創歷史新高　迪士尼大升7%

在迪士尼股價大漲推動下，道指周三創下歷史新高，收升92.1點(0.33%)，報27783點；迪士尼股價大漲7％，此前該媒體巨頭表示，其Disney+流媒體服務在推出後獲得了超過1,000萬次註冊。標普500指數也創歷史新高，收升0.07%，報3094點；納指13日收跌3.99點(0.05%)，報8482點。

美國大型科技股方面，蘋果漲0.96%，亞馬遜跌1.4%，奈飛跌3.05%，谷歌跌0.08%，Facebook跌0.66%，微軟漲0.16%。

影響美股繼續上行的風險因素有很多，比如總統大選、中美貿易戰。（VCG）

面對美股主要指數頻頻創下新高，Exencial Wealth的首席投資官康納（Tim Courtney）認為，「市場可能正在為回調做好準備，我認為股市目前仍處於相當健康的估值水平上。不過預計從現在到年底，美股將有5％至10％的調整，從而刷走流入市場的一些熱錢。」

另一方面，美聯儲（Fed）主席鮑威爾（Jerome Powell）13日向國會聯合經濟委員會作證詞中指出：只要經濟保持增長，美聯儲議息的路徑就不會改變。鮑威爾稱，只要收到的有關經濟的大致信息與我們對經濟温和增長、強勁的勞動力市場以及通脹率接近2％目標的預期保持一致，我們就認為當前的貨幣政策立場可能仍將合適。」不過他也警告稱，低通脹和海外市場表現疲軟等挑戰依然存在。

經濟數據面，美國勞工部13日公布的數據顯示，扣除食品和能源價格的核心消費者價格指數（CPI）按年增長2.3%，不及分析師預估，整體CPI按月漲0.4%，按年漲1.8%，均超預期。核心CPI按月增長0.2%，符合預期。

美國財政部13日公布的財政預算報告顯示，赤字比2018年同期增加了約340億美元，幾乎增長了34%，至1,345億美元。經濟學家預測中值顯示為赤字1,300億美元。10月收入比2018年同期下降了2.8%，而支出卻增長了7.6%。

值得一提的是，瑞銀全球財富管理近日表示，世界各地的有錢人正採取避險措施為潛在動盪的2020年做準備。根據瑞銀對超過3,400名全球受訪者的調查，大多數富裕投資者預計2020年年底前市場將出現一波顯著下跌。貿易衝突是他們最關注的地緣政治問題，而即將舉行的美國總統大選被視為對投資組合的另一重大威脅。