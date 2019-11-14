騰訊第三季來自遊戲收入　按年增11%至286億元人民幣

騰訊控股（0700）公布截至2019年9月30日的第三季度業績。騰訊收入為972.36億元（人民幣‧下同），按年增長21%，主要受商業支付服務及其他金融科技服務、智能手機遊戲、社交及其他廣告業務所推動；公司權益持有人應佔盈利為203.82億元，按年減少13%，這與2018年同期存在一次性收益有關。

騰訊表示，剔除2018年第三季度美團點評（3690）首次公開售股後所得公允價值收益、投資減值及若干其他事項後，非國際財務報告準則本公司權益持有人應佔盈利為244.12億元，按年增長24%。

騰訊表示，2019年三季度是組織架構戰略升級一週年。（VCG）

2019年三季度，騰訊收入成本為547.57億元，按年增長了21%，騰訊解釋，受研發開支及僱員成本增加影響，一般及行政開支為135.36億元，按年增長了24%。

本季度財報一些數字值得關注，微信及WeChat的合併月活躍賬戶數已經達到11.51億，實現了6%的按年增長。QQ的智能終端月活躍賬戶數則下滑6%至6.53億。網絡遊戲收入在該季度增長了11%至286億元，其中手機遊戲增幅高達25%，騰訊還披露，在三季度，國際市場為遊戲收入帶來的貢獻已經超過10%。

截至2019年9月30日，騰訊共有60,860名僱員，在第三季度的總酬金成本為135.8億元。在2018年9月30日，騰訊員工數為52,612名，在2019年6月30日，騰訊員工數為56,310名。相比6月底，騰訊僱員增加了4,550人。