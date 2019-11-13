騰訊第三季按年少賺13至203.8億元人民幣　手遊收入增25%

騰訊（0700）公布第三季度業績，上季股東應佔盈利按季跌16%至203.82億元（人民幣．下同），按年則跌13%。

非通用會計準則（Non-IFRS）盈利244.12億元，按年增長24%，與市場原先預期相若。

期內，收入972億元，按年增長21%。

手遊收入按年增長25%

網絡遊戲收入總額按年增長11%至286億元。其中，手遊按年增長25%至243億元，按季增長9%。

增長主要反映國內及海外市場的智能手機遊戲（包括《王者榮耀》、《PUBG MOBILE》及《和平精英》 等主要遊戲）的收入增長，該項增長部分被個人電腦客戶端遊戲（例如《地下城 與勇士》）收入的下跌所抵銷。

網絡廣告收入增長13%

網絡廣告收入按年增長13%至人民幣184億元。遊戲、教育及電子商務垂直領域的廣告主需求強勁，抵銷了汽車業廣告需求疲弱的情況。

其中，媒體廣告收入為37億元，按年下降28%，按季下降17%，原因是內容排播的不確定性導致視頻招商廣告收入下跌所致。

社交及其他廣告收入147億元，按年上升32%，按季上升23%。

金融科技及企業服務收入增長36%

金融科技及企業服務收入為268億元，按年增長36%。企業服務方面，雲收入按年增長80%至47億元，主要由於現有客戶增加使用量，以及教育、金融、民生服務及零售業等的客戶基礎擴大。