中國第五次降低固投項目出資比例　鐵路及公路項目最低為15%

中國國務院總理李克強周三（13日）主持召開的國務院常務會議決定，完善固定資產投資項目資本金制度，促進有效投資和加強風險防範有機結合。

中國國務院常務會議提出兩項舉措，一是降低部分基礎設施項目最低資本金比例；二是基礎設施領域和其他國家鼓勵發展的行業項目，可通過發行權益型、股權類金融工具籌措資本金，但不得超過項目資本金總額的50%。

市場人士分析認為，兩項措施落地後將促使基建投資增速回升。

基建投資提速能夠促進經濟增長。（新華社）

Wind數據顯示，2019年1月至9月中國基建投資增速為4.5%，相比1月至8月回升0.3個百分點，但增速仍處於低位。

中國固定資產投資項目資本金制度從1996年開始建立，此前有過4次調整。2015年9月調整後，中國基建項目資本金比例大多在20%以上，比如機場、港口、沿海及內河航運、郵政業為25%，而鐵路、公路、軌道交通、電力設施項目資本金比例已是20%。

本次國常會為第五次調整資本金比例。會議要求，降低部分基礎設施項目最低資本金比例，將港口、沿海及內河航運項目資本金最低比例由25%降至20%。會議還特別提出，對補短板的公路、鐵路、城建、物流、生態環保、社會民生等方面基礎設施項目，在投資回報機制明確、收益可靠、風險可控前提下，可適當降低資本金最低比例，下調幅度不超過5個百分點。換言之，如果公路、鐵路項目滿足上述要求，資本金比例可以低至15%。