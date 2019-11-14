前印度央行行長：特朗普為美國經濟最大威脅

前印度央行行長拉詹發出警告稱，從近期的歷史來看，那麼最大的威脅不是來自美聯儲或任何一個經濟部門，而是來自特朗普（Donald Trump）領導下的白宮。

2019年11月12日，特朗普在紐約經濟俱樂部主辦的午餐會上發表演講。（AP）

據前印度央行行長拉古拉姆·拉詹（Raghuram Rajan）發出警告稱，美國經濟面臨的最大威脅將來自美國總統唐納德·特朗普，而不是來自聯儲局。

拉詹在Project Syndicate網站上發表了一篇題為「經濟寒冬來了嗎？」（Is Economic Winter coming）的評論文章，指出宏觀經濟週期的舊有規則似乎已經不再適用，美國經濟下一次陷入衰退可能會有的原因仍舊有待觀察。

拉詹現為芝加哥大學布斯商學院（Booth School Of Business）金融學教授，他在這篇文章中寫道：「如果從近期的歷史來看，那麼最大的威脅不是來自聯儲局或任何一個經濟部門，而是來自白宮。」他進一步強調指出，就在美聯儲去年開始加息之後，特朗普政府「加倍押注於」咄咄逼人的對外政策。

油價飆升或致全球經濟衰退

「在2018年末美股市場開始暴跌後，當局已退出了加息路線。由於看不到國際緊張形勢得到完全解決的迹象，而且針對特朗普的正式彈劾調查正在進行之中，因此近期美聯儲不太可能會收緊貨幣政策。」拉詹說道。

與此同時，拉詹指出第二個可能導致美國經濟陷入衰退的因素是地緣政治風險，比如說9月份沙特阿拉伯石油設施遭到襲擊的事件。「油價飆升可能會令全球經濟陷入衰退。」他說道。

拉詹曾在2013年9月份到2016年9月份之間擔任印度央行行長，他在上述評論文章中寫道，雖然從本質上來說，經濟衰退是不可預測的，但最大的威脅不在於利率上升，而是在於國際緊張形勢和地緣政治風險等不可預見的行動。

「如果世界上想要成為強人的人變少，那麼全球經濟就會比現在強得多。不幸的是，今天大多數的威權領導人還在掌權，因為選民把他們放在了掌權的位置上。」拉詹寫道。