德銀：十項指標表明美國經濟擴張或將結束

市場對美國經濟即將衰退的預期很高，德銀則列出十項指標，指出美國經濟將結束當前的經濟擴張。德銀證券（Deutsche Bank Securities）首席經濟學家斯洛克（Torsten Slok）於11月14日給客戶的報告中警告，出於多種原因，投資者仍應將當前的美國經濟環境視為「周期晚期（late cycle）」，並對此採取相應的行動。

Slok表示：「我並沒有預言我們即將陷入衰退，但是經濟週期的衰老具有某些特質。」他說，某些特定問題會突然出現，例如勞動力市場趨緊，這增加了僱主的成本，並限制了消費者推動經濟增長的程度。

Slok說：「這並不是說經濟即將大幅放緩，但相對於上行而言，下行風險更大。」以下是十項指標，表明美國可能即將結束當前的經濟擴張。

美國經濟陷入衰退將拖累全球經濟增長。（VCG）

一、臨時工人員編制的增長以大蕭條以來最快的速度下降。二、銀行向消費者貸款的意願正在下降，並接近於零。三、消費貸款的拖欠率正在上升。四、消費者購買大型家庭用品的意願降低。五、消費者對今天比對未來更樂觀。六、大企業聯合會消費者信心指數與密歇根大學消費者信心調查之間的差距正在拉大。七、企業信心與消費者信心之間的差異達到了歷史最高水平。八、企業利潤佔GDP的比重在2015年達到峰值。九、美聯儲（Fed）高級貸款官員調查顯示，企業的信貸條件正在收緊。十、未償還的BBB級債券（投資級債券中評級最低的債券）的存量和份額比以往任何時候都要大，這表明信貸息差應該更大，但中央銀行持續印鈔繼續將息差收緊。