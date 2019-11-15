政府調低全年經濟預測至收縮1.3%　為十年來首次出現全年倒退

香港經濟前景惹人憂慮。受到由修訂「逃犯條例」引起的風波逾5個月影響，第三季經濟按年收縮2.9%，並且陷入技術性衰退。政府更將今年全年經濟預測，由8月時的「零」至正增長0.1%，下調至收縮1.3%，為2009年以來首次全年錄得收縮。

政府指出，結束暴力及讓社會回復平靜，對經濟復蘇至為重要。政府會繼續密切監察情況，在有需要時推出措施「撐企業、保就業」。

政府又表示，作為參考，私營機構分析員的最新預測介乎收縮2.1%至增長0.7%，平均約為收縮0.7%。

連續兩季錄按季收縮 陷技術性衰退

政府指出在今年第三季經濟按年收縮2.9%，按季下跌3.2%，由於第二季已按季收縮了0.5%，顯示香港已步入衰退。

政府指出在今年第三季，整體貨物出口按年跌7.1%，反映環球需求放緩，及美國與內地貿易磨擦升溫。由於本地社會事件越趨暴力，令訪港旅遊業嚴重受創，服務輸出急劇惡化，按年跌13.8%，為2003年第二季以來，最大按年跌幅。

政府又指出，私人消費開支按年跌3.4%，為逾10年來首次。整體投資開支跌幅加劇至16.3%。

預料短期內出口表現仍疲弱

政府指出，展望未來，艱難的外圍環境在短期內應會持續。最近的經濟數據顯示主要經濟體的增長繼續同步放緩。然而，由於美國與內地正為達成首階段貿易協議進行磋商，雙方的貿易磨擦近來略為緩和。

雖然中美貿易關係暫時可能趨於穩定，但鑑於雙方在一些主要議題上的分歧尚待解決，往後發展仍存在不確定性。英國「脫歐」的不明朗情況，以及中東地緣政局風險，亦必須留意。許多中央銀行已採取措施放寬貨幣政策，但這些舉措應不足以扭轉今年餘下時間全球增長減慢的趨勢。因此，香港的出口表現在短期內料會維持疲弱。