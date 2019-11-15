中糧包裝﹕按香港國際仲裁中心裁決　加多寶須向公司賠2.3億人幣

中糧包裝（0906）於公告內指出，就有關王老吉未按2017年10月30日簽署的增資協議，履行其應向加多寶草本注入加多寶商標，作出實物出資承諾，向香港國際仲裁中心提出王老吉及清遠加多寶草本等提出仲裁。公司指出，中糧包裝投資昨日已收到香港國際仲裁中心的《部份仲裁裁決書》。裁決確認王老吉申請終止增資協議無效，並須馬上賠償中糧包裝投資2.29億元（人民幣‧下同）。

裁決概要亦包括王老吉須根據增資協議，將加多寶商標注入清遠加多寶，並完成相關商標注入手續，清遠加多寶亦須配合相關商標注入手續。王老吉須向中糧包裝投資支付773.5萬元利息，連同自今年11月1日起，按年利率4%計算的日息，直至賠償金額付清為止。

稱與加多寶進行有效溝通 推動加多寶上市

中糧包裝指出，以上仲裁裁決為終局，自作出之日生效。

公司指出，2.29億元賠償金額相等於增資協議項目，按中糧包裝投資實際出資及金額計算的應得收益，而王老吉亦須根據裁決完成增資協議項目，對清遠加多寶注入加多寶商標的手續，董事會認為裁決結果公平合理。

公司又指出收到上述仲裁裁決後，已和加多寶進行有效溝通，並且將與加多寶密切合作，共同推動加多寶上市計劃，從而實現持續健康發展。