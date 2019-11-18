港失業率升穿3%　餐飲業情況惡化　業界警告短期逾400家食肆結業

反修例風波持續超過五個月，示威活動不絕，對經濟的影響逐漸浮現。政府統計處今日（18日）公布，10月失業率升至3.1%，按月上升0.2個百分點。有分析認為，經歷多月的示威活動，本港具有韌力的勞工市場開始撕裂，並隨着經濟陷入衰退進一步轉弱，本港長期處於紀錄低位的失業率就此告終，到明年中，零售、住宿及餐飲服務行業的失業率恐飆升至10%！

失業率紀錄低位或告終

自今年7月起，本港整體失業率一直保持在2.9%，接近歷史最低水平，但最新數字突破3%。與消費及旅遊相關行業（即零售、住宿及膳食服務業合計）的失業率進一步上升至5.0%，為2017年年初以來的最高水平。其中，從事餐飲服務活動業的人士的失業率上升至6.1%，為超過6年來的高位！建造業（尤其是從事樓房裝飾、修葺及保養的人士）的失業率顯著惡化，上升至期內的4.9%。

《彭博》指，零售、餐飲和酒店業為求生存，正在削減薪資及工時，甚至裁員。若然港府未能為5個月的亂局找出解決方案，市場普遍預計香港長期處於紀錄低位的失業率就此告終。

大和資本市場亞洲（不包括日本）首席經濟學家賴志民認為，即將來臨的假期旺季，對不少餐廳及零售商是「生死存亡」的關鍵。（資料圖片）

零售、住宿及餐飲業 成重災區

《彭博》引述中信里昂證券的經濟學家Ines Lam指，由於示威活動沒有平息迹象，商場、餐廳及地鐵將預期提早結束服務。她預期，直至2020年年中，零售、住宿及餐飲服務行業的失業率將提升至10%，並將本港整體失業率推升至4%，創出2010年11月以來的新高。

大和資本市場亞洲（不包括日本）首席經濟學家賴志民則認為，小企業仍可堅持3至6個月，又預計明年1月本港失業率將攀升，並有機會在短期內達到3.5%。他認為，即將來臨的假期旺季，對於不少餐廳及零售商而言，將是決定生死存亡的關鍵。

旅遊業︰農曆新年後或爆裁員潮

業界亦有類似的擔憂。旅遊業立法會議員姚思榮接受《香港01》時表示，據了解10月份入境旅客跌幅逾4成半，估計11月份情況沒有改善，跌幅仍高達4成多；酒店入住率方面，部分減幅較多的酒店，入住率約7成，平均入住率僅6成多。

他指，目前旅行社的經營情況較困難，部分員工放無薪假，亦已暫停聘請臨時領隊，但未至於出現裁員潮。不過若果社會事件持續，生意沒有改善，聖誕或農曆新年後則有可能出現裁員及結業潮。

姚思榮指，聖誕或農曆新年，旅遊業生意未有改善，或出現裁員及結業潮。（資料圖片）

11月底前 或逾400家食肆結業

另一方面，餐飲服務業的失業率上升至6.1%，為超過六年來的高位。餐飲聯業協會會長黃家和受訪時表示，經營環境進一步惡化，目前社會事件令旅客減少，市民減少跨區消費，業界生意大減，估計11月底前有逾400家食肆結業，如果生意繼續差，不排除餐飲業失業率升至8%至10%。

他又指，暫時仍未見有業主大幅減租，少數只有一、兩成減租，部分特殊情況減到三成以上，惟減租只是短期措施，「業主同食肆都捱緊，希望12月會好啲。」他希望政府可以提出措施，令事件平息。至於李嘉誠基金會的「應急錢」共接獲逾萬宗食肆申請，最多可獲6萬元資助，黃家和稱，相關款項對非旺區經營的食肆有幫助。

飲聯業協會會長黃家和擔心，餐飲業失業率恐升至10%。﹙資料圖片﹚

料港第4季經濟增長或收縮3%

花旗今日發表報告，調低香港第四季本地生產總值（GDP）預測收縮3%，全年收縮1.3%。另外，政府上周五公布本港第三季經濟按年倒退2.9%，並預期在經濟表現繼續轉差下，日後失業率有上升壓力。

對於失業率持續攀升，勞工及福利局局長羅致光預警，由於越趨暴力的本地社會事件持續對經濟造成沉重打擊，失業率將面對更大的上升壓力。政府會密切留意有關發展。