中國10月5G手機出貨量按月急增逾4倍

隨着5G時代的到來，中國智能手機行業即將面臨新一輪需求增長以及更加激烈的競爭。

中國信通院發佈昨日（18日）發表報告，2019年10月中國國內手機市場總體出貨量3,596.9萬部，按年下降6.7%，按月下降0.7%，其中2G手機125.5萬部、4G手機3,222萬部、5G手機249.4萬部。

數據顯示，2019年1月至10月，中國國內手機市場總體出貨量3.23億部，按年下降5.8%，其中2G手機1,320.1萬部、3G手機5.8萬部、4G手機3.07億部，5G手機328.1萬部。

據中國信通院數據，9月份中國國內5G手機出貨量為49.7萬部，10月份5G手機出貨量為249.4萬部，按月增長401.81%。此外，8月份5G手機出貨量為21.9萬部，9月份按月上漲126.94%。

內地10月5G手機出貨量近250萬部。（視覺中國）

《中國證券報》報道稱，安信證券認為，5G手機出貨量在大幅上升，5G手機市場未來可期。

光大證券認為，華為Mate 30系列是全球首款搭載5G SoC的手機，同時在射頻、電源、光學、外觀設計等多方面具有眾多創新，有望引領5G換機潮流，相關供應鏈公司將會受益。

報道進一步指出，近期還將有5G手機陸續發佈。11月26日榮耀首款5G手機V30系列將正式發佈。此外，手機廠商OPPO宣布，OPPO將於12月發佈高通雙模5G手機，為用戶帶來更完善的5G體驗，加速5G普及。

此外，報道稱11月7日，vivo聯合三星召開了Exynos 980雙模5G AI芯片溝通會。中信建投證券認為，vivo積極開展5G技術研發，在除華為以外的安卓廠商中走在前列。