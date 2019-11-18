美國或延長華為臨時許可證90天　目的不是為了中美談判？

在美國商務部2019年5月15日將中國電訊設備製造商華為列入限制交易「黑名單」後，美國政府於5月22日首次宣布對華為發放臨時許可證，有效期為90天。此後，美國政府又在8月19日宣布第二次延長美企和華為的臨時交易許可證。

目前，第二次臨時交易許可將在11月18日到期，據消息人士透露，美國政府預計仍將延長豁免期限。不過，由於美中貿易談判仍在進行，這項決定隨時可能改變。

美國政府如何處理華為禁令關乎到雙方貿易談判進展。（VCG）

路透社11月15日報道，美國政府即將於11月18日公布是否延長美國企業與華為交易的許可證。據消息人士透露，特朗普（Donald Trump）政府考慮繼續延長臨時交易許可期限但僅延長2周，比此前的90天要少得多。

《紐約時報》11月15日報道也稱，美國政府不出意外仍會推遲對華為實施限制交易措施。特朗普已於10月初批准了一項方案，該方案的內容是被認定為「沒有安全威脅」的商品可以進行交易。

不過，由於目前美中第一階段貿易協議的談判工作近日再次陷入僵局，美方目前正在磋商公布允許交易的合適時間。

據路透社11月17日引述多名消息人士的話稱，美國政府現在又改變主意，將2周期限改為90天。美國政府試圖將華為的限制交易規定作為其同中方協商的籌碼，因此若再一次推遲對華為的交易限制，將對美中當前第一階段貿易談判起到積極作用。

韓國《朝鮮日報》11月18日報道認為，美國政府一再延長美企同華為的交易許可期限，看似為促進美中兩國貿易談判選擇向中方示好，但實際上美國政府所持有的“美國優先主義”無法令其做出更多讓步，這項決定更多的是為美國自身考慮。

報道指出，美國地方通訊公司嚴重依賴華為的通訊設備，為給這些美企更換設備爭取時間，美國政府不得不一次次延長臨時交易許可期限。