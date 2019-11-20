穆迪預警歐洲下輪企業違約潮　勢較08年金融海嘯嚴峻

歐洲跌入垃圾級別的債數量激增，評級機構穆迪預言，與2008年金融海嘯相比，歐洲將在下一次衰退中遭遇更嚴峻大的債務違約潮。

投機級別企業比例3年內倍升

穆迪表示，投機級別（即低於投資級別）評級「B3」的歐洲公司比例，於過去3年中增加了一倍，若然歐洲經濟進入下一輪下行周期，當地企業將面臨大規模評級下行甚至違約，情況或更甚於2008至2009年金融危機時期。

在超低利率、宏觀經濟不確定性以及環境、社會及治理（ESG）風險不斷上升的情況下，企業的盈利能力和償付能力面臨越來越大的壓力。一旦經濟惡化或陷入衰退，市場將失去對低評級公司償債能力的信心，降級和違約將接連湧現。在全球寬鬆大潮下，債券收益率被不斷壓低。今年以來，除了多國國債收益率轉負之外，甚至連一些歐洲企業發行的垃圾債收益率也已經跌破零息。

穆迪警告，一旦經濟惡化，將迎來大規模債務違約潮。（VCG）

除了垃圾債瘋狂增長，全球債務總量也不斷創下新高。國際金融協會（IIF）日前發佈的一份報告顯示，上半年全球債務增長了7.5萬億元（美元‧下同），總額超過250萬億元，創下新紀錄，全年或創下逾255萬億元的紀錄高位。其中，非金融企業債務上半年增加了1個百分點，總額已高達190萬億元，相當於全球GDP的逾2.4倍，增速超過經濟增速。