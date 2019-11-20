瑞銀財管：對明年股票看法「中性」　仍偏好消費和內需板塊

瑞銀財富管理投資總監股票分析師林世康指，2020年面對貿易戰和政局不確定性，息口偏低，經濟增長放緩等，相信會是動盪一年，但仍會有理想投資機會。惟對比去年，該行對股票看法由「偏好」降至「中性」，原因是估值較去年為高。

然而，該行仍偏好防守性高，盈利增長穩定和股息率高公司，在亞洲區內地產、房托、金融和能源板塊中尋找股息率高於債息的公司。

該行亦偏好消費和內需板塊，林世康說，雖然中國消費增長有放慢跡象，但消費包括不同板塊，隨著人口收入提升，對不同產品和服務要求會向上，例如教育、運動服裝、飲料如啤酒等，相信仍會找到投資機會，但亦要視乎企業估值和增長前景，惟目前投資環境下，相信「消費升級」這種結構性增長的投資概念依然吸引。

他提到，2020年全球股市將繼續受全球政局和貿易戰影響，相信企業如依賴全球貿易活動，波幅會較大，回報或不理想，故著重內需和消費的板塊表現或較好。

林世康又說，相信明年互聯網公司的盈利增長會加速，因很多互聯網公司經過近兩年大幅度投資，尤其在網上視頻、雲端計算和支付等投資後，令該些公司近年毛利率偏低，但經過兩年投資，用戶亦有所增長，在投資速度放緩下，料對毛利率會有正面幫助，令該板塊盈利增長加速。