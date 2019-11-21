《證券時報》：美禁止VIE架構中資企業上市　仍處建議階段

美國將禁止採用可變利益實體架構（VIE）的中國公司，在當地上市的消息並不準確，目前該政策尚處於建議階段，沒有消息表明其一定會實施。

據《證券時報》報道，近日網上有消息稱，美國將禁止以VIE形式架構的中國公司在美上市，引起廣泛關注。《證券時報》指出，該政策目前仍處建議階段，能否實施尚存較大不確定性。

該建議由美中經濟安全審查委員會（US China Economicand Security Review Commission，USCC）於11月14日向國會提交，在這份2019年度對華戰略競爭建議報告中，該組織提出了總計38條政策建議。其中，涉及證券市場的內容包括國會應頒佈法律，禁止下述情況的中國企業在美國的證券交易所上市，第一，公司未向美國公眾公司會計監督委員會（Public Company AccountingOversight Board, PCAOB）及時提供涉及其中國運營狀況的審計工作底稿；第二，公司的信息披露程序不符合美國和歐盟最佳標準；第三，公司採用可變利益實體架構；第四，公司不遵守《公平披露規定》（Regulation Fair Disclosure），未將重要信息同時發佈給所有投資者。

4種情況或致中概股難在美國掛牌

美中經濟安全審查委員會是在中國加入世貿組織的背景下，美國國會為監測中美貿易交往對美國經濟與安全影響，於2001年依《2001年弗洛伊德斯彭斯國家國防授權法案》而特設的立法諮詢機構，在美國制訂對華政策方面具有一定影響力。

該委員會在2018年的報告中，曾建議國會指示美國國家電信和信息管理局，和聯邦通信委員會確定確保5G網絡的快速和安全部署的步驟，特別關注在中國設計或製造的設備和服務帶來的威脅；以及是否需要新的法定機構來保障國內5G網絡的安全。