【中美貿易戰】華府或同意撤銷關稅　換取北京作出更大讓步

路透社11月20日引述知情人士報道，如果美國總統特朗普（Donald Trump）接受北京有關取消加徵關税的要求，首階段協議範圍或會比起原本所定的更大。

兩位知悉談判情況的消息人士表示，特朗普已經決定，除了取消原定12月15日對大約1,560億美元中國消費品加徵的關税，如果還要取消已加徵的關税，中國方面需要做出更大讓步。

美國企業研究所（American Enterprise Institute）研究中國的學者史劍道（Derek Scissors）說，特朗普想要與中國達成更大協議的選項，比10月宣布的小協議要大。

史劍道表示，特朗普是否同意取消已加徵的關税主要取決於是否對連任有利。一些白宮顧問可能希望看到中國同意進行大規模且具體的農產品採購，同時美國仍維持已加徵的關税，作為未來談判的籌碼。

報道稱，一位華盛頓的貿易專家稱，特朗普在10月宣稱中國每年將採購400億到500億美元的美國農產品，為了達到目標，他可能寧願取消美國自貿易戰於2018年開打以來加徵的所有關税。

另一位聽取有關上周末貿易問題通話簡報的人士稱，特朗普和美國貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer）承認，對特朗普而言，作出如此重大的讓步，只為達成一份「沒營養」的貿易協議，而不涉及知識產權保護與技術轉讓問題，並不怎麼划算。

報道稱，特朗普與中國國務院副總理劉鶴在10月會面並舉行新聞發佈會後，外界曾認為，首階段貿易協議可在幾周內完成。但貿易專家指出，現在看來，可能要推到2020年才能達成首階段協議。