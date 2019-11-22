美股連跌三日　比特幣礦機生產商掛牌即破發

道瓊斯指數連續第三天下跌，標準普爾500指數也出現了自2019年9月以來的首次三天下跌。

道指收跌54.8點，跌幅0.20%，報27766.29點；標普500指數收跌4.9點，跌幅0.16%，報3103.51點；納指收跌20.5點，跌幅0.24%，報8506.21點。

消息面上，經合組織（OECD）在11月21日的報告中維持2019年全球經濟增速預期不變，下調2020年全球經濟增速預期0.1個百分點至2.9%。分析人士稱，最新報告顯示，OECD只是略微下調了2020年的全球經濟增速預期，這在一定程度上支持風險情緒的回暖。不過OECD也在經濟展望報告中警告稱，不確定性將繼續高漲，破壞增長前景。2019年全球經濟將以金融危機以來最慢的速度增長。

美國經濟走勢將影響股市漲跌。（VCG）

經濟數據方面，美國經濟諮商會的領先指標指數連續第三個月下滑，進一步顯示經濟放緩。與此同時，上週美國首次申請失業救濟金人數保持在6月份以來的最高水平，與經濟學家之前做出的該數據將下降的預期相反，表明勞動力市場可能比以前認為的要疲軟。

個股方面，比特幣礦機生產商嘉楠科技登陸納斯達克，嘉楠科技跌破發行價9美元，收市報8.99美元。

蘋果公司收跌逾0.4%，拖累大盤的表現；應用材料跌超7%，領跌半導體類股，芯片股AMD跌超3.5%。