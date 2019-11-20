【人權法案】路透：香港變中美貿易戰「危險」棋子　特朗普壓力增

香港局勢近日再度升溫，在另一邊的美國，參議院通過《香港人權與民主法案》，引來中方強烈不滿。路透社11月19日發表分析文章指，香港由中美貿易戰的一隻棋子，轉為美國總統特朗普（Donald Trump）的壓力，並可能危及重要的貿易談判，變成「危險」的棋子。

文章指出，近日香港理工大學的包圍事件，令香港情況的緊張程度升至新高，加上全國人大法制工作委員會指香港高等法院沒有權力裁定《禁蒙面法》違憲，局勢再火上加油。

美國總統特朗普尚未表態是否簽署《香港人權與民主法案》（Getty Images）

路透社的文章認為，美國國會議員對香港愈趨動盪的局勢，顯得更加積極，除了參眾兩院通過《香港人權與民主法案》外，參議院多數黨領袖麥康奈爾（Mitch McConnell）也開腔建議總統「不要迴避對香港發表意見」，這令對香港問題持溫和立場的特朗普備受壓力。

惟文章指出，特朗普本人擔心發表強硬措辭會激怒中國國家主席習近平，而習近平早前便公開支持特首林鄭月娥，北京亦威脅一旦《香港人權與民主法案》通過將會採取反制措施。

文章續指，特朗普為了競選連任和轉移彈劾調查的視線，一直專注與中國達成貿易協議，但從目前形勢而言，中美雙方在協議上仍然就關稅和其他事項角力，令香港從中美貿易戰的棋子變成「危險棋子」（dangerous piece）。