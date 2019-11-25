A股已有14名90後富二代承父業　上任董事長後公司利潤下滑

A股市場的董事長已開始年輕化，但是一個有趣的現象是，在已有90後出任董事長的A股公司利潤均出現下滑。

據《每日經濟新聞》今日報道，從2018年到2019年，90後（1990年至1999年出生）的身影不斷開始出現在A股高管、董事長這個「朋友圈」裏，他們年輕的身影不僅讓業內外眼前一亮，也讓大家驚呼：這個世界變得太快，年輕「掌舵人」們已經來了。

統計發現，目前A股市場上90後董事長已多達14位，幾乎全部為「子承父業」，且絕大多數任職發生在2018年至2019年期間。除此之外，算上這些90後董事長，目前A股上市公司中，共有451名90後高管，其中出生年份主要為1990年和1991年，分別有186個和104個。從職位來看，在這451名90後高管中，主要擔任的職務為證券事務代表、董事會秘書等職務。其中，證券事務代表共有363人，佔所有「90後」高管的80.49%。

報道稱，「海歸」（海外留學），是這些90後董事長的另一個標籤。在這14位董事長中，有7位擁有海外留學經歷。其中不乏美國名校，大禹節水王浩宇畢業於著名的約翰霍普金斯大學，奧聯電子劉陸媛甜畢業於賓夕法尼亞州立大學。此外，這些90後董事長在大學畢業的一兩年內，均到自家公司入職。

報道指出，據不完全統計，上述14位90後董事長中，剔除掉2019年下半年上任的4位，10家中有7家公司2019年前三季度利潤同比出現下滑。6名2018年上任的董事長所在公司，當年出現淨利潤下滑的公司有3家。其中，*ST天聖2018年淨利潤按年下滑55%，申科股份下滑25%，順灝股份下滑1.76%。增長最好的為長春經開，2018年利潤按年增長增長982%。大禹節水、聚飛光電，分別按年增長5%、167%。截至2019年第三季度，申科股份、*ST天聖淨利潤繼續下滑，長春經開出現負增長。

4位2019年上半年上任的董事長，他們所在公司2019年前三季度利潤全部出現下滑。其中，超華科技下滑幅度最大，達到37%。賽託生物下滑16.32%、*ST節能下滑13.35%和花王股份下滑21.63%。