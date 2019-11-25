比特幣暴跌　失守6700美元　1個月累跌25%

加密貨幣市場出現全面下跌，比特幣11月24日跌破7,000美元。比特幣在短時跌破7,000美元后，最低跌至6,970美元，2小時內最高跌幅7%。受到比特幣跌破7,000美元影響，目前加密貨幣總市值跌破2,000億美元大關。

綜合媒體11月25日報道，比特幣24日跌破7,000美元關口，為6個月以來首次。Coinbase的數據，截至發稿，比特幣價格約為6,684美元，過去一個月下跌逾25%。

分析師認為，比特幣最近的暴跌歸因於中國最近宣布將打擊加密貨幣交易。

中國央行上海總部發布《加大監管防控力度 打擊虛擬貨幣交易》。據相關報道稱，在區塊鏈技術推廣宣傳過程中，虛擬貨幣炒作有抬頭迹象。監管對於虛擬貨幣交易市場再度趨嚴，成為比特幣跌破7,000美元導火線。

黃奇帆﹕區塊鏈與虛擬貨幣本質有差異

上海市金融穩定聯席會議辦公室、人民銀行上海總部聯合上海市區兩級有關部門對虛擬貨幣相關業務活動開展專項摸排整治工作，對發現的個別企業為註冊在境外的虛擬貨幣交易平台提供宣傳、引流等服務的問題，責令問題企業立即整改退出。

中國國際經濟交流中心副理事長黃奇帆於上周四（21日）表示，人行可能推出的數字貨幣是法定貨幣，跟區塊鏈概念中的比特幣有着本質區別。他指出，比特幣只是市場炒作的一種現象，不可能成為具有法定意義的數字貨幣。

他還強調，比特幣不具有穩定性。「貨幣必須穩定，當然也會波動，但是它絕不能大起大落，一會兒漲50%，一會跌50%。」

黃奇帆說，現實當中，比特幣的發明人中本聰本人到底是誰都搞不清，所以比特幣根本不能成為真正的數字貨幣，更不能成為具有法定意義的數字貨幣。