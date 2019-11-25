中國創新投資﹕主席向心離台灣時　當地法務部要求配合調查

中國創新投資（1217）中午發出公告，指出今日收到執行董事向心及替任董事龔青通知，在台北桃園機場離境時，收到台灣法務部調查局桃園市調查處發出通知書，要求就新聞報道事宜配合調查。

公司指出向心及龔青已聘請台灣律師提供協助。向心為公司主席兼行政總裁。

昨晚發公告指向心不涉情報活動

公司昨晚發出公告，指出公司與向心並無涉及任何情報及特務活動。

公司在中午發出的公告指出，向心及龔青對有關新聞所曝事項一無所知，又指出王立強從不曾是公司員工，並指出有關報道所述事項為虛構及偽造。

公司﹕業務及運營照常

公司董事認為，公司一切業務及運營照常，有關新聞報道及該配合調查，不會對公司業務及營運構成任何重大影響。

據資料顯示，向心於2007年入主中國創新投資，而在2009年入主中國趨勢（8171）。前者為「21章公司」，即以投資為目標；後者曾在2016年參與爭奪亞視控股權。不過聯交所在今年6月時，則指中國趨勢業務規模有限及不可持續，決取消其上市地位，該公司在上月申請司法覆核。

王立強自稱曾為中國創新投資員工

據澳洲傳媒上周末報道，一名自稱在香港、台灣從事間諜活動的中國籍男子王立強（Wang William Liqiang，音譯），上月已叛逃到澳洲尋求政治庇護，並向政府提供有關中國在當地政治干預的情報。

報道又提到，王立強稱有奉命協調網軍干預台灣去年的九合一選舉及明年的總統大選，亦有參與2015年銅鑼灣書店事件，以及滲透香港的大學校園。