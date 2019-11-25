IMF再削日本經濟增長預測　建議避免收緊預算

日本實施負利率多年以對抗通縮，可是益未見突出，10月通脹只有0.4%。國際貨幣基金組織（IMF）敦促日本央行考慮採取多方措施。同時，IMF下調日本2019年經濟增長預期，從0.9%下調至0.8%，為年內第三次降低預測。

IMF在年度報告中，認為日本經濟需要財政、貨幣和金融政策之間的協調，考慮到經濟面臨下行風險，包括全球經濟增長較預期弱、日圓升值，以及低利率環境令銀行和保險公司壓力增加，故建議日本應避免於未來兩年收緊預算。

IMF認為日央行有必要採取寬鬆立場，以繼續支持通貨再膨脹及經濟增長。（資料圖片）

IMF建議日本將10年期長債轉為較短年期的債券，並減少長期國債的購買量，以減輕金融機構的壓力。貨幣政策方面，IMF認為其他主要央行推出更多寬鬆措施，日本央行將會面臨愈來愈大的壓力。

IMF：日央行應維持大規模刺激計劃

現時日本通脹距離目標2%仍有相當大的空間，IMF建議日本央行應維持大規模刺激計劃，並將通脹目標由2%改為一個區間，以獲取更大的靈活度。

IMF新任總幹事Kristalina Georgieva表示，目前日本的財政及貨幣政策都已經被充分運用，故此應對衝擊的空間受限，認為日央行有必要採取寬鬆立場，以繼續支持通貨再膨脹及經濟增長。