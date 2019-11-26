人行發文警示金融風險

人民銀行日前發佈了《中國金融穩定報告（2019）》。報告認為，受內外部多重因素影響，中國經濟中一些長期積累的深層次矛盾逐漸暴露，金融風險易發高發，經濟增長面臨的困難增多。

報告認為，2018年以來，全球經濟政治格局仍處於深度調整過程中，中國經濟金融發展面臨的外部挑戰明顯增多。金融系統始終堅持穩中求進的工作總基調，按照高質量發展要求，迎難而上、紮實工作，推動宏觀政策有效實施，金融服務實體經濟力度加強，金融秩序不斷好轉，金融改革開放取得進展，實現了防範化解重大金融風險攻堅戰的良好開局，為經濟持續健康發展和社會大局穩定做出了貢獻。

中國防控金融風險需要建立有效的管控體系。（視覺中國）

國際上看，世界經濟增速「見頂回落」的可能性增加，全球範圍內的單邊主義和貿易保護主義情緒加劇，金融市場對貿易局勢高度敏感，全球流動性狀況的不確定性上升。國內方面，金融風險正在呈現一些新的特點和演進趨勢，重點機構和各類非法金融活動的增量風險得到有效控制，但存量風險仍需進一步化解，金融市場對外部衝擊高度敏感，市場異常波動風險不容忽視。

中國國內經濟下行壓力有所加大，潛在風險隱患短時間內難以消除，但中國經濟的韌性仍然較強，居民儲蓄率高，微觀基礎充滿活力，重要金融機構運行穩健，宏觀政策工具充足，監管體制機制健全，防範化解風險經驗豐富。