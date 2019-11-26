內媒﹕4歐資銀行從美國撤資逾2800億美元

為擺脱美國銀行業對外資投行的監管，歐洲四大投資銀行過去三年從美國中間控股公司中撤出了2,800億美元的資產，以應對長期盈利挑戰。

據《Wind資訊》今日報道，自2016年以來，瑞士信貸、瑞銀、德意志銀行以及巴克萊銀行，這4間歐資銀行從美國主要控股公司中撤出2,800億美元，以使其業務擺脱美國監管，應對長期盈利挑戰。

過去，大型外資銀行被迫將其在美國的大部分業，務轉到獨立控股的中間控股公司（IHC）中。這些IHC必須遵守有關資本、流動性和壓力測試的增強審慎標準。制定IHC制度的部分原因，是為了應對金融危機之前外資交易商，使用高槓桿率和短期資金的現象。

自四家歐洲銀行首次開始發佈賬戶以來，三年來已將其IHC的資產減少了34%以上。同時，IHC的資本平均增加了近12%。更高的股本資本和更少的資產相結合，進一步壓低了銀行的收益。

具體來看，在過去三年中，德意志銀行IHC持有資產從2,030億美元下降到了1,167億美元；巴克萊銀行IHC持有資產在過去下降了610億美元；瑞士信貸IHC的資產在過去三年間下降了47%，即1,050億美元；而瑞銀在過去三年IHC資產負債表縮減幅度最小，僅減少250億美元。