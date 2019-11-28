美股屢創新高　加拿大皇家銀行﹕或為未來數月見頂信號

近日美國股市接連上漲，市場信心持續高漲，但是已有分析指出，美國股市潛藏着巨大危機，有非常高的下行風險。

2019年迄今為止，標普500指數、納斯達克指數、道瓊斯工業平均指數分別上漲約25.8%、31.2%、20.7%。截至11月27日收盤，標普500指數上漲0.42％至3153.6點，而納斯達克綜合指數上漲0.66％至8705.1點，道瓊斯工業平均指數上漲42.3點，至28164.02點。

不過，有投行對美股未來走勢發出預警，認為美股樂觀過度，存在拋售風險。

加拿大皇家銀行表示，華爾街對美股的樂觀程度升至過去幾個月以來最高，這可能是未來幾個月市場將見頂的徵兆。

一些市場分析人士指出，屢創新高的美股有很強的下行風險。（VCG）

摩根大通策略師指出，儘管2019年股市表現強勁，但散戶投資者仍不願參加股市反彈。事實上，2019年迄今為止，散戶是股市上漲的阻力，股市散戶的資金流出量已經超過了2008年金融危機以來的最嚴重水平。

法國興業銀行認為，在過去幾年裏，美聯儲（Fed）已經向股市注入了過多的流動性，現在幾乎已經不可能撤回。這也意味着市場的小幅下跌，有可能形成蝴蝶效應，甚至擊垮整個實體經濟。

摩根大通區域投資銀行業務主管約翰·裏希特（John Richert）表示，儘管美國股市不斷刷新紀錄新高，但這並不意味着企業CEO們對2020年充滿信心。相反，由於全球經濟增長放緩、國際貿易爭端以及即將舉行的美國總統大選，企業領導者們擔心能否在日益不確定的時期內實現盈利增長。裏希特表示，大多數與他交談過的企業領導人都在控制2020年的資本支出，併為可能的衰退對業務產生影響進行準備。

裏希特還表示，企業的焦慮情緒並未得到平均分布：與技術和服務公司相比，製造商、運輸和消費零售公司所面臨的困難更大。

牛津經濟研究院的一份預測顯示，美國金融市場估值過高。該機構表示：「定價能力疲弱和生產率低下的雙重壓力，意味着利潤前景黯淡——這是市場似乎已經超前的警告信號。」根據牛津經濟模型的預測，2020年美國股市的預期回報率僅為1%，而債券的預期回報率為零。