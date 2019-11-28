美國第三季度GDP增速勝預期　三大股票指數再創新高

美股三大指數再創新高，道指收升42.32點，報28164.00點；標普500指數漲13.11點，報3153.63點；納指漲57.24點，報8705.18點。

美聯儲（Fed）27日下午公布了《當前經濟狀況評論摘要》（亦即所謂的「經濟景氣狀況褐皮書報告」）。褐皮書認為——從10月初到11月中旬，美國整體經濟活動緩和增長，步伐與上一報告期相似；大多數地區報告消費者支出穩定至温和增長，且幾個地區的汽車銷售和旅遊業均錄得增長；在製造業方面，當季報告擴張的地區比前一報告期增加，儘管大多數地區依舊沒有增長。

褐皮書稱，總體而言，儘管全美勞動力市場仍然緊張，但總體就業繼續小幅增長；幾個聯儲轄區數據顯示，專業和技術服務以及醫療保健行業的就業增長相對強勁；大多數地區工資持續温和增長；低技能職位的工資壓力加大。

11月1日至11月27日，道指與標普500指數分別上漲了4.3%和3.9%，納指上漲近5%。（新華社）

物價方面，褐皮書指出，在本報告所述期間，美國價格緩和上漲；製造業投入成本和銷售價格的報告好壞參半，有些地區指出價格加速下跌，另一些地區則指出成本壓力加大，部分地區表示幾乎沒有變化。

經濟數據表明，美國第三季度GDP增長2.1%； 預估為增長1.9%。關於GDP數據，分析師認為，該數據顯示美國第三季度經濟增長略有回升，而非最初報告顯示的放緩，主要原因在於庫存積累速度加快，商業投資下降幅度減少。

此外，美國10月耐用品訂單初值按月增長0.6%，預期下降0.9%，前值下降1.2%。扣除運輸類耐用品訂單不計，美國10月耐用品訂單初值按月增長0.6%，預期增長0.1%，前值下降0.4%。

美國三季度個人消費支出（PCE）年化數字按月增長2.9%，預期2.8%，初值2.9%。扣除波動性較大的食品與能源價格因素不計，美國三季度核心個人消費支出（PCE）物價指數年化數字按月增長2.1%，預期2.2%，初值2.2%。

美國勞工部宣布，美國上週首次申請失業救濟人數鋭減1.5萬，下降至21.3萬，回落至接近經濟衰退之後的最低水平。 由於周四是感恩節假期，該報告因此提前一天發佈。這份數據表明感恩節前一週美國申請失業救濟人數急劇下降，使首次申請失業救濟人數重新回落到歷史低點，並預示着美國勞動力市場狀況持續強勁。

另有分析指出，近來美股持續小幅上漲的推力之一是市場對國際貿易談判的進展持謹慎樂觀預期。中國商務部北京時間11月26日發佈聲明稱，中國國務院副總理、中美全面經濟對話中方牽頭人劉鶴與美國貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer）、財政部長努欽（Steven Mnuchin）通話。聲明稱，雙方就解決彼此核心關切問題進行了討論，就解決好相關問題取得共識，同意就第一階段協議磋商的剩餘事項保持溝通。