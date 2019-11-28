周大福：暫無裁員計劃　未來考慮關閉最多14至16間店

本地零售市道持續受挫，周大福（1929）公布，今年10月1日至11月21日的港澳同店銷售下跌38%，同店銷量則跌48%。執行董事鄭志剛在電話會議上稱，香港市場在未來6至12月依然充滿挑戰，內地市場則維持穩定增長。集團董事總經理黃紹基則表示，預期10月至11月銷售跌幅與第二季度相若，並期望社會事件將盡快告一段落。

執行董事兼財務董事孫志強指出，下半年度港澳地區有約20間店舖須續租，預期減租幅度達20至50%，以街舖減幅最為明顯，料全年續租租金可錄得14至16%跌幅。黃紹基補充，2021財年約有40多間店舖租約期滿，集團會密切注意店舖的盈利能力，考慮關閉最多14至16間店舖。

未有裁員計劃及要求員工放無薪假

黃紹基強調，集團目前未有裁員計劃，亦沒有要求員工放無薪假，會著力增加他們的競爭力，同時削減廣告宣傳開費用，亦會減低行政開支，以控制成本。

黃紹基續指，集團維持全年在內地開設600間分店的計劃，當中八至九成位於內地較次級城市和縣級城鎮，預期未來3年維持同樣步伐，屆時加盟店佔比將達到六成。電商業務方面，在剛過去的雙11購物節，集團錄得同店銷售增長30%。

派息水平方面，黃紹基指，集團上半財年派息比率為78%，預期全年將維持同一水平。