【人權法案】渣打料香港特殊地位不變　撤銷不符美國利益

美國總統特朗普（Donald Trump）周三（27日）簽署《香港人權與民主法案》，意味法案已正式生效，引發中國及香港政府強烈反彈。惟渣打預料，由於撤銷香港的特殊地位並不符合美國利益，相信在可見將來，香港經濟地位轉變的風險非常低。

倘失特殊地位 將衝擊本港經濟

渣打大中華區高級經濟師劉健恆評論指，《香港人權與民主法案》要求美國國務卿就香港是否維持「充足自治」進行年度檢討，以及是否應繼續實施《香港關係法》，若然香港喪失其特殊地位，意味本港作為獨立關稅區及被容許進口美國敏感科技地區的優勢不保，對本港經濟將是一大衝擊，但認為新法案並不代表香港的特殊地位會即時出現變動。

劉健恆稱，美國近期一直支持香港，而且大量美國企業及投資者在香港均有廣泛的業務活動，對之施加懲罰並不符合美國利益。他認為更可能出現的情境，是《香港關係法》的年度檢討將會成為中美關係升溫的持續因素。

雖然《香港人權與民主法案》正式生效，惟昨日本港股匯市場大致平穩。劉健恆分析指，市場將法案視為中美貿易談判的另一潛在變數，而非香港經濟結構性轉變的因素，相信港元匯價及港元拆息（Hibor）面對外圍貿易及本地政治因素，走勢仍將保持平穩。