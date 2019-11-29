遠東發展擬分拆酒店物業於新加坡上市　對本港旅遊業前景有信心

遠東發展（0035）董事總經理孔祥達表示，未來有機會分拆集團旗下海外酒店物業，以合定信托組合形式於新加坡上市。他指出選擇於新加坡上市，皆因新加坡的稅率比香港低，有利派息及之後的稅務安排，期望能夠於明年年中成功申請上市。

他續稱，雖然近期的社會事件影響香港業務，但受惠於集團在全球地區業務分布平均及多元化之下，有望抵銷社會事件對集團收入的影響。

料社會事件過後 訪港旅客會增加

被問到，為何不將香港酒店業放入去分拆業務上。孔祥達指，今次選擇的酒店業務所屬的地區均是實行英聯邦法律制度的國家，這樣有利集團可以更簡單地處理法律問題，同時能讓投資者更快地明白了解相關的法律條文。

他補充，並不排除等香港的社會事件過後，會將相關的事務加入其中，又強調，仍對香港旅遊業的前景有信心。相信社會事件過後訪港旅客量會增加。

提到集團早前成功投得啟德一塊鄰近啟德體育園的商業及酒店用地，孔祥達指，集團擬興建一間Dorsett旗艦酒店以及一座辦公室大樓及零售空間，又對項目感到樂觀，預計完成日期為2023財年。

9月止六個月中期業績，收益51.21億元，按年增加75%。錄得純利7.15億元，增長16%， 每股盈利30.4仙。中期息維持4仙。