必瘦站逆市開3間逾萬呎分店　不派息預留資金作合併收購

必瘦站（1830）主席兼行政總裁歐陽江在傳媒午宴中表示，中美貿易戰及社會事件持續，客戶的消費意欲有影響，但在整體財富增值下，仍然看好未來消費力及本地市場前景。近期租金回落，業主議價空間較以往大，新簽的租約租金下跌約20至30%，亦有業主願意提早洽談續租，預期未來的租金成本仍有下跌空間。

集團目前在中港澳三地有50間分店，歐陽江稱將逆市擴充，為了方便來港進行醫療美容的內地客，下半財年將在港開設3間逾萬呎的醫療旅遊中心，當中沙田店已於上月開業，旺角店將於農曆新年開業，銅鑼灣店正籌備中，將增聘逾120人應付新店開張。

他提到，集團不派發中期息主要由於將進行收購及合併，形容現時是「十年難得一遇」的好機會，在市況較差下，可用6至7折的價格收購美容相關及醫療業務，正考慮多於一個項目，包括體檢及激光矯視等，相信10億元以內的項目皆可應付。另外，集團有約50萬名會員，可以大數據分析追蹤會員消費習慣，幫助尋找具協同效應的項目。

另外，集團新設立「Perfect Men」品牌以開拓男士美容市場，歐陽江表示，目前男性客戶比例約2至3%，惟其人均消費是女性的三倍，期望新品牌可成為未來增長動力之一。