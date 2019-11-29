俄中貿易美元結算比例被大幅削減　去美元化力度加強

在俄羅斯全面「去美元化」之際，國際社會上有關「去美元化」的呼聲愈來愈高，而一系列事件也似乎一起對外暗示「美元霸權不再」。

綜合媒體11月28日報道，俄羅斯國立高等經濟學院發展中心的專家發佈報告表示，2019年第二季度，俄羅斯將對華出口中的歐元結算比例提高至53%，從中國進口業務中人民幣結算比例提高至25%，盧布比例提高至5%。

早前，俄羅斯從中國進口業務主要以美元結算，但近年來，美元已大量被本幣取代。分析稱，美元結算比例下滑與西方國家對俄羅斯及其貿易伙伴實施制裁有關。

法國《回聲報》稱，俄羅斯正在為擺脱美元鋪平道路。報道指出，為避免受到美國製裁，2014年莫斯科與美國緊張局勢之後開始了其經濟和金融體系的「去美元化」進程。俄羅斯已經與伊朗、中國和土耳其等與美國關係緊張的國家達成本幣結算協議。 此外，俄羅斯還增加了金磚國家貨幣儲備量，從而促進這些國家之間的貿易。

國際上「去美元化」的風潮雖然兇猛，但是短期內美元的國際地位難徹底動搖。（VCG）

除此之外，出售美元將能夠使俄羅斯提高和穩定盧布匯率。2018年盧布貶值了17％，但是自2019年年初以來，俄羅斯貨幣已經恢復增長，盧布對美元的利率提高了7.6％。

在俄羅斯實施的所有反制裁措施中，囤積黃金的行為備受矚目。

俄羅斯中央銀行數據顯示，截至2019年9月1日，該國黃金儲備達到2219.2噸，佔該國外匯儲備的20.7%。這是30年來，黃金在俄羅斯外匯儲備中佔比首次超過20%。而9月底，俄羅斯黃金儲備再次增加至2230.4噸。更有分析指出，過去10年裏，俄羅斯的黃金儲備已經增加了3倍還多。

事實上，不單單是俄羅斯對美元表示嚴重的不信任，以下兩個案例是最直接的證明。

2014年，美國監管機構對法國巴黎銀行開出天價罰單，「激怒」了歐洲銀行業。同年7月，金磚國家在巴西宣布成立金磚國家開發銀行，並建立金磚應急儲備安排；這意味着未來，國家間的貸款及應急救助將減少對美元的使用。

2019年10月17日，伊朗央行行長證實，伊朗與俄羅斯已經協調好雙方銀行間交易，兩國間「去SWIFT（環球同業銀行金融電訊協會）」的銀行關係已成立，雙方現在可以使用兩國自身的金融信息傳送系統。