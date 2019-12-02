美國黑色星期五網上銷售額達74億美元　創新高

2019年美國「黑色星期五」的網上銷售開創歷史新紀錄，黑色星期五一天的網上銷售額達到74億美元，在感恩節這一天消費了42億美元。

根據Adobe Analytics的數據，2019年感恩節比2018年晚了6天，但零售商加強了廣告宣傳，併為家電、體育用品、電視、消費者品玩具等商品提供了大幅折扣。

2019年有更多的人在黑色星期五選擇用手機、電腦和掌上電腦在家中上網購物，其中手機購物佔所有網上購物的39%。最受歡迎的商品是冰雪奇緣2（Frozen 2）玩具，其次是運動視頻遊戲和蘋果手提電腦。

實體店銷售額按年跌1.6%

相比之下，黑色星期五去實體店購物的人數比一年前下降了2.1%，實體店的銷售因此減少了1.6%。

購物狂歡尚未結束，這給零售商帶來了提振。「網購星期一」（Cyber Monday）業績將更令人矚目。Adobe預計在線銷售額為94億美元。預計「網購星期一」的最後幾個小時將吸引不願意錯過交易的人們進行大量購買。

IBM利用人工智能對美國人口普查和零售數據進行分析後發現，得益於良好的天氣和可支配收入的「年終增長」，預計實體店的零售額將在11月和12月分別增長2%和6%。

Adobe表示，2019年線上購買、線下提貨交易量增長了43.2%，這意味着零售商已經打通其線上和線下運營。