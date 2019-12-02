蘋果因一個「缺陷」　在東南亞市場不敵OPPO？

中國手機OPPO，在部份國家正在迅速擴大份額，價格低、拍照效果好是其受歡迎的重要因素。

據《日本經濟新聞》上周五（29日）報道，根據英國歐睿國際諮詢公司的調查，將2019年預期的OPPO市場份額與2014年相比較，泰國增至4.8倍，印度尼西亞為4.7倍，越南為2.9倍。2019年OPPO在越南的份額為23.6%，與具有壓倒性品牌號召力的韓國三星電子（25.5%，居首位）的差距也不是很大。

報道稱，在越南河內中心地段的一條大街上，大型手機專賣店「mobile world」裏的OPPO手機被擺在店內的顯眼位置。店員表示，OPPO的最暢銷產品是「F11」。截至10月中旬的價格為約730萬越南盾，比蘋果和三星的主要機型便宜兩三成。攝像頭性能被認為很出色，在櫃枱前一邊試拍一邊選購的人很多。

在中國國內OPPO手機的門店擴張迅速。（VCG）

據報道，與iPhone份額2019年高達54.2%的日本等國家不同，蘋果在東南亞的份額很小。在印度尼西亞為2.5%，在菲律賓僅為2.4%。即使是一貫喜歡美國產品的越南，也從2014年的19.2%鋭減至2019年的9.9%。對於東南亞的很多人來說，iPhone似乎仍然太過昂貴。

報道認為，OPPO份額的迅速擴大，似乎與拍照功能具有明顯關係。越南、印尼和泰國民眾都很喜歡使用SNS（社交網站）和自拍，手機攝像頭的使用頻度很高。如果在待機界面設置自己的照片，在泰國和印度尼西亞是很平常的事。