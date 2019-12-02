零售管理協會：12月零售跌勢或未見底　不排除明年續跌

本港10月零售業銷貨價值按年急瀉24.3%，創史上最大跌幅。零售管理協會主席謝邱安儀表示10月零售銷售跌幅較8月大，是預期之內，因基數效應下，加上十一黃金周是傳統旺季，故即使9月和10月的銷貨價值數字變化不大，但10月零售銷售跌幅擴大。

未來市況仍需觀察 訪港旅客數字料未有起色

該會在過去一至兩星期訪問了會員意見，當中珠寶首飾、鐘錶及名貴禮物、及汽車零件行業預計，11月銷售額將有40%至60%跌幅；藥物及化妝品、服裝、眼鏡和鞋類等行業預料，銷售將錄20%至40%跌幅；超市和便利店則估計會錄升幅。

謝邱安儀認為，過去一星期社會較為平靜，令會員推斷12月銷售數據跌幅有望收窄，但昨日又有發生動蕩事件，相信未來市況仍需觀察。12月為傳統旺季，若社會事件未能平伏，跌勢有機會未到底；若市況轉趨平靜，本地消費情緒可望好轉，但遊客方面應不會有太大起色，導致12月的跌幅將會與10月相若或「好少少」。

有業主為租戶提供減租，謝邱安儀透露個別業主在7至10月減租，但未知業主會否繼續減租；但很少商場會大幅減租，冀業主及地產商可繼續為業界提供紓緩措施。。（黃舒慧攝）

料全年零售銷售將錄低雙位數跌幅

本港今年首十個月零售業總銷貨價值估計下跌9%。謝邱安儀稱受中美貿易戰及環球經濟放緩影響，今年上半年零售業銷情已開始輕微下跌，在6至10月平均跌幅更達17%。她預測全年將錄低雙位數跌幅，明年跌幅將會持續，何時才會止跌則要視乎社會何時平靜，消費意欲何時回升，而旅客最少要半年才可回復信心。

社會事件重挫零售市道，謝邱安儀透露愈來愈多公司採取讓員工放無薪假，亦有公司會減headcount（員工總數），只有少部分公司裁員及減薪。她說若社會事件持續，估計零售業和飲食業將有結業潮，希望業主及大地產商可以擴大減租的覆蓋率及程度，並繼續提供租金紓緩措施，與業界共渡時艱。