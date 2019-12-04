Google兩名創辦人辭任Alphabet CEO及總裁職位　仍擁逾半投票權

美國科網巨頭、Google母公司Alphabet進行首次管理層世代交替，兩名創辦人佩奇（Larry Page）及布林（Sergey Brin）分別辭任行政總裁及總裁，由Google行政總裁皮猜（Sundar Pichai）兼任Alphabet行政總裁一職。

續任董事會成員 擁特別投票權

Alphabet昨晚公布高層變動，佩奇及布林將即時離任，但會保留其作為董事會成員的職位，並繼續根據其同股不同權架構，享有特別投票權。現時佩奇及布林分別持有5.8%及5.6%的Alphabet股份，合共控制約51%的投票權，意味二人仍然能直接影響公司決策。

公司公告指，皮猜將接手Alphabet行政總裁之位，並留任Google行政總裁及Alphabet董事。印度的皮猜現年47歲，於2004年加入Google，任內主要功績是帶領Chrome、Google Drive以至Gmail等重要軟件的開發工作，並擴大Android系統於全球的使用。

佩奇及布林表示，隨着Alphabet、Google及其他系內業務營運步入正軌，現時是簡化管理架構的時機，相信公司無需再同時擁有兩名CEO及一名總裁。但兩人指，仍然致力Google及Alphabet的長遠發展，將會積極參與董事會事務，並與皮猜定期溝通。