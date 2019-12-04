【中美貿易戰】瑞銀料兩國年內簽首階段協議　特朗普迴避競選壓力

中美貿易談判變數頻生，美國總統特朗普（Donald Trump）昨晚（3日）再度出口術，指協議可能延至明年總統大選後簽署。但瑞銀資產管理宏觀資產配置策略主管Evan Brown表示，由於面對選舉壓力，特朗普於大選後才敲定協議的機會有限，相信可於年底前簽署首階段協議。

倘本月關稅落實將打擊消費

Evan Brown出席記者會時指，若然中美未能於選舉之前達成一定程度的協議，將為特朗普競選連任帶來風險，原因是美國經濟表現已不如數年前強勁，而減稅帶來的刺激作用已然減退。他續稱，原定於本月15日落實的新一輪對華關稅，主要針對消費品，如果正式實施將直接影響美國消費者，對選情不利。

他認為，中美貿易協議分階段落實，在政治上對特朗普有利，相信兩國年底前能達成首階段協議，第二階段則將延至大選後再行協商。瑞銀資產管理亞太固定收益主管Hayden Briscoe補充指，目前中國經濟同樣面臨較大壓力，相信雙方均有意願達成首階段協議。

展望明年環球投資市場，Evan Brown預料由於估值偏高、總統大選及經濟增長放緩等因素，美國股市將難以重現今年的亮麗表現，但仍有單位數的上升空間，而美元走勢亦將見頂。他指出，基於估值便宜及製造業有望復甦等，看好包括港股在內的亞洲股市。Hayden Briscoe又預料，內地將於明年上半年減息，帶動內地債券走勢，並繼續吸引海外資金流入。