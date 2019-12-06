全球汽車行業裁員潮開啟　奔馳奧迪共裁員近2萬人

全球汽車行業的新一輪裁員潮已經到來，各主要汽車廠商陸續宣布裁員計劃，匯總各方數據顯示，未來幾年，全球汽車行業裁員規模將超過8萬人，新一輪裁員潮已經形成。

綜合媒體報道，僅僅在過去一週，德國兩大汽車巨頭戴姆勒和奧迪宣布的裁員總量就接近2萬。德國汽車工業協會總裁也向媒體們作了最新預告——汽車行業工人即將迎來寒冬，他表示，德國汽車行業的裁員幅度將在2020年更加顯著。

據悉，這一輪汽車行業的裁員潮是由多重因素共同造成的。首先、從市場環境上來看，英國脱歐的動盪，主要經濟體國際貿易摩擦繼而拖累世界經濟增長，以及共享出行技術和應用的不斷普及，都對汽車需求面帶來衝擊，並擾亂了汽車生產環境；第二、在行業內部，電動化的趨勢也在不斷顛覆汽車市場。

首先，全球汽車銷售正在以金融危機以來的最高速度下滑。國際評級機構惠譽11月發佈報告預測，2019年全球汽車銷量將減少310萬輛，這比2008年的表現還要糟糕。作為歐洲汽車工業的火車頭，德國汽車產量自2018年中期峰值以來已經減少了18%。

另一方面，電動化趨勢也在威脅傳統汽車行業工人的飯碗。通用汽車2019年關閉了三座工廠，為研發新車節省資金。出於類似的目的，梅賽德斯-奔馳上週宣布裁員1萬人。奧迪也在近期宣布將裁減9,500名員工，以節省約60億歐元（1歐元約合1.11美元），用以投資電動汽車。