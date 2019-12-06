【何猷君任CMO】傳創夢天地擬斥109億洽購同業樂遊科技

《彭博》引述知情人士稱，騰訊（0700）為股東之一、並由賭王何鴻燊之子何猷君任首席營銷官（CMO）的內地數碼娛樂平台創夢天地（1119），正以約14億美元（109.2億港元）收購競爭對手游戲公司樂遊科技（1089），並進行排他性磋商。

知情人士表示，創夢天地正在尋求聯合投資者為此次交易融資，潛在的合作夥伴可能包括私募基金以及其他遊戲公司，該公司同時與瑞信合作，以準備這筆交易。

知情人士說，由於談判仍在進行中，故還沒有任何最終決定。

創夢天地及瑞信的代表拒絕置評；而樂遊科技則沒有就報道作任何回應。

樂遊大股東有意賣盤

近年動作不少的樂遊科技，從事遊戲開發及發行業務，在截至今年6月底的上半年，收入為1.05億美元，按年跌2%，擁有人應佔溢利為930萬美元，跌26.3%。

該公司早前指出，大股東有意賣盤。公司在上月29日發出公告，指出同日收市後，控股股東郁國祥全資擁有的港新及奇新，與名獨立第三方訂立諒解備忘錄，擬向該獨立第三方出售21.32億股樂遊股份，該批股份佔樂遊69.21%。

樂遊收市報2.52元，市值77.66億元；創夢收市報4.55元，市值57.77億元。