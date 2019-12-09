2019中國獨角獸報告：中國新生增速首次不及美國

繼《中國獨角獸報告：2018》轟動市場之後，2019年獨角獸榜單又出現了新變化。

《新浪財經》今日報道，恒大研究院發佈的《中國獨角獸報告：2019》顯示，全球獨角獸數量創新高，中美比重持續提升。據IC Insight數據統計顯示，2013年至2018年12月31日，全球獨角獸總數達到313家。按地域劃分，同期對比，排名前五國家名次不變，依次為美國、中國（包括中國香港）、英國、印度和韓國，數量分別為151家、88家、15家、14家、7家。從佔比來看，中美兩國依然引領全球獨角獸且影響力加強，全球佔比76.3%，較2017年同期佔比提升0.4個百分點。

中美霸佔超級獨角獸，佔比超八成。按定義，在獨角獸的基礎上，估值超過100億美元的初創企業被稱作超級獨角獸。基於此，2018年全球共有22家企業被列入陣營，其中，螞蟻金服以高達1,500億美元估值排為第一。從國家和地區來看，美國和中國數量最多，分別為12家和7家，佔比86.4%，其餘為英國、印度和新加坡，數量各為一家。

報告顯示，中國獨角獸新生數量增速首次低於美國。從新生數量來看，中美兩國合計全球佔比超七成，保持自2013年以來的優勢。2018年，美國新生獨角獸數量53家、排為第一；中國新生32家，排為第二。對比新生數量佔比和新生數量增速發現，中國首次出現佔比下滑和增速低於美國現象，佔比28.6%按年下滑5個百分點，與美國新生佔比差距從9.2%擴大至18.8%，新生增速45.5%，僅為美國一半。中美獨角獸數量差距擴大。

從各國平均估值來看，首先，中國獨角獸全球最貴，平均估值59.6億美元，約為其餘國家和地區平均估值2倍。其次，韓國獨角獸增長最快，平均估值從29.5億美元漲至39.3億美元，主要由於出現三家高估值獨角獸，一家為已有的電子商務公司Coupang，另外兩家為新生獨角獸，分別為外賣配送平台Woowa Brothers和遊戲製作公司Bluehole。第三，印度是前十國家中平均估值降低最多國家，平均估值從39.4億美元降至27.9億美元，主要由於印度最大獨角獸、電子商務行業的Flipkart被沃爾瑪收購，收購前估值116億美元。