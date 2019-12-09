人行數字貨幣試點　或落戶深圳及蘇州

在全球數字貨幣的時代賽點上，中國正成為領跑者。人民銀行官方人士曾經公開表示，中國央行數字貨幣將採用雙層投放和雙層運營結構。上面一層是人民銀行對商業銀行，下面一層是商業銀行對老百姓。

《財經》雜誌今日（9日）報道，中國法定數字貨幣在人行創新動力的牽引下，即將步入生活應用場景。

據《財經》了解，由中國人民銀行牽頭，工商銀行、農業銀行、中國銀行、建設銀行四大國有商業銀行，中國移動、中國電信、中國聯通三大電信運營商共同參與的人行法定數字貨幣試點項目有望在深圳、蘇州等地落地。

報道稱，2017年春節前夕，人行先行在系統內平台上測試了數字票據交易，工商銀行、中國銀行等五家金融機構全力配合。相較於上一次試點，本次人行法定數字貨幣試點將走出人行系統，進入交通、教育、醫療等實實在在的服務場景，觸達C端用戶，產生頻繁應用，試點銀行可根據自身優勢進行場景選擇。

該試點項目由人行貨幣金銀局牽頭，數字貨幣研究所具體落實。據《財經》了解，2018年底，人行貨幣金銀局下的防偽處改為數字貨幣與防偽管理處，作為人行數字貨幣唯一的官方權威處室。「前不久，人行數字貨幣研究所推出了賽馬模式，在自願的前提下，各家銀行在深圳選擇場景先行先試，未來哪家試行好，不排除直接採用該模式。」某接近試點項目人士透露。

如果試點工作進展順利，人行法定數字貨幣將取得實質性進展，可謂真正的「呼之欲出」。