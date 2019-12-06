德銀：到2030年數字貨幣將取代現金

德意志銀行（Deutsche Bank）最近的研究顯示，到2030年，對替代貨幣的需求上升，數字貨幣最終將取代現金。

《新浪網》報道，德意志銀行策略師Jim Reid在《想象2030》（Imagine 2030）報告中提高了人們對現有fiat系統近年來面臨的挑戰的認識，尤其是加密貨幣的出現。裏德指出，人們對非物質化支付方式和匿名性的需求增加，可能會促使更多的個人選擇數字貨幣。

數碼資產需克服3個障礙

為了獲得更廣泛的接受，數碼資產需要克服三個主要障礙。這包括在政府和監管機構眼中的合法性，這意味着價格穩定，並允許支付市場全球化。Jim Reid表示，與移動應用程序和卡供應商等關鍵利益相關者建立聯盟，將使這一發展成為可能。

同時，Jim Reid指出，隨着主流的採用，新的挑戰將會出現。將對所謂的以數碼貨幣為基礎的金融體系的主要威脅稱為電力依賴、網絡攻擊和數碼戰爭。他寫道：「當這種情況發生時，加密貨幣、金融機構、公共部門和私人部門之間的界限可能會變得模糊。」

黑田東彥﹕日本暫無需時央行數碼貨幣

與此同時，世界各國政府一直在積極討論開發本國數字貨幣的必要性。日本央行行長黑田東彥日前表示，日本公眾並不需要央行數碼貨幣（CBDC）。黑田東彥指出，現金支付的需求日益增加，並補充說，該行一直在對此事進行技術和法律研究。

英屬維爾京群島對CBDCs採取了更積極的方式，宣布該國正在與區塊鏈初創公司LifeLabs合作開發一種名為BVI LIFE的數字貨幣。人民幣匯率是促進當地金融科技行業發展的更廣泛舉措的一部分。它將與美元掛鈎。

在法國審慎監管與決議局（ACPR）主持的會議上，該國央行行長表示，該行將盡快開始測試數碼貨幣，並將在第一季度末之前發出該項目。