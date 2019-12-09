日央行下周議息　《路透》引消息人士﹕或對製造業作更悲觀預測

日本央行將於下周三及四進行議息會議，《路透》引述消息人士指出，當局進行政策檢討時，或會對當地製造業作出更悲觀預測，反映出央行對中美貿易爭拗影響擴大，及全球需求放緩的憂慮。

製造業為日本經濟增長動力之一，早前日本央行曾下調製造業前景預測，並影響當局對經濟的論斷，在強勁的內需抵消出口疲弱情況下，經濟可以保持溫和增長。

據日本政府數據顯示，該國10月工業生產跌幅為最近2年內最大，當地製造業界預期11月產出仍下降。

雖然政府將經濟低迷與颱風吹襲，導致工廠暫時關閉，但是分析師指出，當地從10月1日起將消費稅率上升至10%後，對汽車及其他高價產品銷售帶來影響。

據《路透》引述知情人士指出，10月經濟產出相當疲弱，而關鍵是汽車需求疲弱。

央行面臨加大貨幣政策壓力

日本央行在10月的評估，指出製造業產出基本持平，消息人士指出，央行於下周舉行議息會議時，政策委員會或作出偏淡的預期。

早前日本央行行長黑田東彥指出，當地經濟持續復甦，無需要再增加刺激貨幣政策力度。可是報道指出，隨著近期連串疲弱經濟數據，央行或會承受更多需要加大貨幣政策力度，以免經濟陷入衰退的壓力。

報道更引述消息人士指出，日本央行將會仔細檢視即將公布的數據，如反映大型製造業景氣情況的短觀報告，以研判是否有下調經濟預測的需要。