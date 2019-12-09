滙豐在香港發行亞洲首批綠色零售存款證

滙豐今日在香港發行亞洲首批綠色零售存款證供零售和商業客戶認購，讓綠色金融產品更普及。

由即日起至本周五（13日），滙豐客戶可透過滙豐分行、滙豐中小企中心、滙豐個人網上理財及滙豐流動理財應用程式認購綠色存款證。該批綠色存款證的最低認購金額為10,000美元，存款期為三個月，提供1.71%的固定票面年息率。

發行所得的款項將根據滙豐綠色債券框架，用於為合資格業務和項目提供融資，以推動經濟向低碳、適應氣候變化及可持續發展轉型。合資格行業包括可再生能源、能源效益、節能建築物、可持續廢物管理、可持續土地利用、清潔運輸、可持續水資源管理及適應氣候變化等。

根據滙豐《2019年可持續融資及投資調查報告》，香港投資者認為環境、社會及管治（ESG）投資和融資有利於業務發展，過半受訪者更認為ESG投資能夠提高回報或降低風險，跟亞洲（58%）及全球（54%）水平一致

滙豐香港行政總裁施穎茵指出，本港、以至亞洲的發行人和投資者對環境和社會投資主題愈來愈看重。相信，這次綠色零售存款證的發行，讓更多的零售客戶有機會參與可持續發展經濟，並在亞洲區內鞏固香港作爲國際綠色金融中心的地位。對滙豐來說，這次發行是我們在可持續金融市場發展的里程碑，同時引證該行致力推進市場邁向綠色經濟。