【綠色金融】麗展旗下海洋公園酒店36億「綠色」銀團貸款獲超購

麗新發展（0488）旗下、持有海洋公園萬豪酒店項目的子公司「財閣」，與18間銀行簽署一項36 億港元之四年期有抵押定期貸款融資，獲得近3倍超額認購。麗展表示，這筆融資為首筆僅用於融資香港酒店物業之「綠色貸款」，將用於酒店發展成本融資、再融資之用。

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麗展表示，其全資附屬子公司「財閣」計劃融資的36億元有抵押貸款，最終有18家銀行參與，收到總承擔122億港元，約為融資總額36 億港元之339%，貸款為期4年，年利率為銀行同業拆息加1.2厘。

而這筆銀團貸款的特點，為首筆僅用於融資香港酒店物業之綠色貸款。於2019年7月，融資已獲香港品質保證局認證符合綠色金融認證計劃 — 發行前階段評估，此亦符合2018年頒佈之貸款市場協會／亞太貸款市場協會綠色貸款原則。

所謂「綠色金融」，是指把環境保護作為金融決策的考量要素，把與環保相關的潛在的回報、風險和成本都要計算在業務經營當中。麗展表示，海洋公園萬豪酒店項目，在2016年4月獲香港綠色建築議會綠建環評暫定評估（新建建築）（1.2版）「金級」認證，酒店擬於2020年第二季或之前，完成綠建環評最終評估（新建建築）（1.2版）「金級」或更高級別認證。