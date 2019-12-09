中國國家管網公司成立　釋放改革效益　帶來8大挑戰

組建國有資本控股、投資主體多元化的石油天然氣管網公司，標誌着中國石油天然氣管網運營機制的市場化改革邁出了關鍵一步。

中國國家石油天然氣管網集團有限公司（簡稱，國家管網公司）正式成立。

這是貫徹落實《關於深化石油天然氣體制改革的若干意見》的重要一環，是中國深化油氣體制改革的關鍵一步。

石油天然氣是關係經濟社會發展的重要資源。2017年，中共中央、中國國務院印發了《關於深化石油天然氣體制改革的若干意見》，明確了中國油氣體制改革的思路和任務。意見強調，改革油氣管網運營機制，提升集約輸送和公平服務能力。

中國國家管網公司有關負責人表示，組建獨立運營的國家管網公司，推動形成上游油氣資源多主體多渠道供應、中間統一管網高效集輸、下游銷售市場充分競爭的「X+1+X」油氣市場體系，是深化油氣體制改革和管網運營機制改革的重要一環。

內地《經濟日報》報道稱，此前，中國油氣領域基礎設施建設與運營工作主要由中國國內三大石油公司承擔，上中下游一體化運營模式在行業發展初期發揮了集成協調優勢。國家管網公司的成立，將進一步提高油氣行業市場化程度、有助於推動市場多元主體的加入，提高基礎設施建設能力。

報道稱，國家管網公司的成立將釋放諸多改革紅利。首先，有利於提高天然氣供應，促進終端需求增長。其次，有利於促進管網建設，改善管網投資建設效益。第三，有利於推動中國天然氣市場化改革。第四，有利於實現管網的全面互聯互通，消除資源浪費。

《界面新聞》引用中國油氣產業智庫聯盟專家劉滿平的觀點指出，國家管網公司成立面臨八大問題與挑戰。

首先是管網建設的壓力。其次是天然氣市場供求的矛盾。第三，需面臨保供責任劃分的問題。第四，是對管網公司壟斷行為的監管挑戰。第五，是與省管網公司的關係問題。第六，是現有資產剝離和處置的問題。第七，是進口氣價倒掛問題。最後，是如何保持現有國有石油央企國際競爭力問題。