零售協會料未來6個月將裁減逾5600名僱員　有企業「自行」減租

本地零售銷售已連跌9個月，零售管理協會的業界調查發現，如經營環境沒有改善，或無法得到適切支援，有三成受訪企業將在未來六個月平均裁員10%，協會按全港27萬名零售員工推算，即未來6個月有逾5,600名員工將被裁減。

零售協會於10月29日至11月22日期間，向176間公司進行社會事件對零售業影響調查，當中受訪企業牽涉逾4,300間店舖及8.9萬員工。調查發現，有97%企業表示錄得虧損，其中約57%指達嚴重虧損程度，而連鎖店及中小企的虧損程度相若。

近半連鎖零售商稱會關舖

零售商採取應對措施有上升趨勢，受訪企業表示未來6個月會採取放無薪假（30%）、裁員（31%）及減少店舖數量（32%），其中有49%的連鎖店稱，未來半年將減少一至兩成的店舖數目。調查更發現，有11%受訪企業稱將在未來6個月結束營業，協會以全港6.4萬個零售牌照推算，預期未來或有7,000間零售商結業。

在零售商捱打下，部分業主願意提供租金紓緩，有31%的受訪企業於過去數月延遲交租，惟其中84%未得到業主同意；有38%受訪企業表示會扣減商場關門日子的租金及管理費等，其中17%未得到業主同意，自行扣減租金。

有11%受訪企業稱將在未來6個月結束營業，協會以全港6.4萬個零售牌照推算，預期未來或有7,000間零售商結業。（資料圖片）

料12月表現與10月錄24.3%跌幅相若

10月零售銷貨額按年大跌24.3%，破有紀錄以來新低，零售管理協會主席謝邱安儀指，由於12月為傳統高基數的月份，認為本月與10月份表現相若，亦不看好明年1月的表現。她另指，現時仍然難預料社會事件何時平息，即使社會氣氛回復平靜，零售行業亦需要時間復原，現階段業主提供的租金紓緩仍然不夠，呼籲各持份者繼續與業界共渡時艱。

近日自由黨提倡全民派錢，派發1萬元現金或同等面額消費券，鼓勵市民於本地消費。謝邱安儀回應指，認為待社會氣氛回復平靜後，此建議可幫助業界，並期望政府適切運用公帑，配合適當機制，針對性幫助銷售跌幅較大的零售類別，如珠寶鐘錶、服飾、化妝品及電器等。