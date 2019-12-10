豬肉價格飆升致11月按年CPI增幅擴大至4.5%　高於市場預期

中國11月CPI（居民消費價格指數）年率 4.5%，高於預期4.3%，較10月的3.8%升幅加快0.7個百分點。中國11月PPI（工業生產者出廠價格指數）按年跌1.4%，較預期的跌1.5%為佳，10月跌幅為1.6%。

中國國家統計局發佈了2019年11月份全國CPI和PPI數據。對此，國家統計局城市司高級統計師沈贇進行了解讀。

一、CPI按月漲幅回落，按年漲幅擴大

從按月看，CPI升0.4%，升幅比上月回落0.5個百分點。其中，食品價格升1.8%，升幅回落1.8個百分點，影響CPI上漲約0.39個百分點；非食品價格由上月上漲0.2%轉為持平。食品中，蘋果、柑橘和梨等水果大量上市，鮮果價格下降3%；水產品供應充裕，價格下降0.5%；進入冬季，鮮菜生產及儲運成本增加，價格上漲1.4%；豬肉供應緊張狀況有所緩解，價格上漲3.8%，升幅明顯回落16.3個百分點；受消費旺季及替代需求影響，牛肉、羊肉、雞肉和鴨肉價格有所上漲，漲幅在1.3%至4.3%之間。非食品中，受換季影響，服裝價格略漲0.5%；旅遊淡季出行減少，飛機票、旅行社收費和賓館住宿價格分別下降11.0%、4.4%和3.8%。

從按年看，CPI上漲4.5%，升幅比上月擴大0.7個百分點。其中，食品價格升19.1%，影響CPI上漲約3.72個百分點；非食品價格上漲1.0%，影響CPI上漲約0.77個百分點。食品中，鮮果價格繼續下降6.8%，降幅比上月擴大6.5個百分點；水產品價格上漲2.4%，漲幅比上月回落0.3個百分點；鮮菜價格由上月下降轉為上漲3.9%；豬肉價格上漲110.2%，牛肉、羊肉、雞肉、鴨肉和雞蛋價格漲幅在11.8%至25.7%之間。非食品中，醫療保健、教育文化和娛樂、衣着價格分別上漲2.0%、1.7%和1.1%。交通和通信價格下降2.8%；其中，汽油和柴油價格分別下降10.8%和11.3%。據測算，在11月份4.5%的按年漲幅中，去年價格變動的翹尾影響約為0，新漲價影響約為4.5個百分點。

受非洲豬瘟疫影響中國豬肉價格持續上漲。（VCG）

二、PPI按月由漲轉降，按年降幅收窄

從按月看，PPI由上月上漲0.1%轉為下降0.1%。其中，生產資料價格由持平轉為下降0.2%；生活資料價格上漲0.3%，漲幅與上月相同。從調查的40個工業行業大類看，價格上漲的有12個，比上月減少5個；下降的19個，增加3個；持平的9個，增加2個。主要行業中，漲幅擴大的有燃氣生產和供應業，上漲1.1%，比上月擴大0.8個百分點；非金屬礦物製品業，上漲0.8%，擴大0.4個百分點。由升轉跌的包括有色金屬礦採選業，下降1.6%；石油、煤炭及其他燃料加工業，下降1.0%；化學原料和化學制品製造業，下降1.0%。降幅擴大的有化學纖維製造業，下降1.9%，擴大0.8個百分點；黑色金屬礦採選業，下降1.6%，擴大1.1個百分點；煤炭開採和洗選業，下降0.5%，擴大0.4個百分點。此外，石油和天然氣開採業價格上漲0.1%，漲幅比上月回落0.7個百分點。

從按年看，PPI下降1.4%，跌幅比上月收窄0.2個百分點。其中，生產資料價格下降2.5%，降幅收窄0.1個百分點；生活資料價格上漲1.6%，升幅擴大0.2個百分點。主要行業中，升幅擴大的有農副食品加工業，上漲7.5%，比上月擴大1.6個百分點；有色金屬冶煉和壓延加工業，上漲0.5%，擴大0.3個百分點。跌幅收窄的有化學纖維製造業，下降12.6%，收窄1.0個百分點；石油和天然氣開採業，下降11.2%，收窄6.7個百分點；石油、煤炭及其他燃料加工業，下降9.9%，收窄2.1個百分點；黑色金屬冶煉和壓延加工業，下降5.3%，收窄0.8個百分點。

跌幅擴大的有化學原料和化學制品製造業，下降6.4%，擴大0.2個百分點；煤炭開採和洗選業，下降2.8%，擴大1.8個百分點。據測算，在11月份1.4%的按年降幅中，去年價格變動的翹尾影響約為負0.9個百分點，新漲價影響約為負0.5個百分點。