美墨加三國正式簽署修訂版貿易協定

美國、加拿大與墨西哥的貿易談判代表，在墨西哥哥首都墨西哥城簽署了經修訂的美墨加協定（USMCA），為三國立法機關批准該協議鋪平了道路。

參與簽署儀式的包括墨西哥總統奧夫拉多爾（Andrés Manuel López Obrador）、加拿大副總理方慧蘭（Chrystia Freeland）、美國貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer）與美國總統特朗普（Donald Trump）女婿兼白宮高級顧問庫什納（Jared Kushner）。

USMCA將取代北美自由貿易協定（NAFTA），該協定自1994年起生效，涵蓋了整個北美大陸1.2萬億美元的年度貿易。

萊特希澤稱協議屬歷史性

該協定須經美加墨三國國會批准，才能生效。USMCA一旦生效，該協定將取代有25年曆史、1994年正式生效的舊版《北美自由貿易協定》。

特朗普在上任第一年就啟動了對北美自由貿易協定的重新談判，意圖兑現他在2016年競選時的承諾，取代他所嘲笑的「有史以來最糟糕的協議」。

雖然該貿易協定在一年多前已簽署，但美國民主黨控制聯邦眾議院，民主黨要求大幅修訂勞工和環保規定的執行，才肯將此案付諸表決。

萊特希澤則稱，最終USMCA協議是「歷史性」的，該協議將成為美國今後貿易協議的範本。他在一份聲明中表示，「經過與共和黨，民主黨及其他利益相關方過去兩年的努力，我們創造的這個協議將在未來多年有利於美國工人、農民和農場主。」

彭博社12月10日報道稱，這個被拖了逾一年的協議一旦敲定，對於正在尋求連任的特朗普來說將是一場政治上的勝利，且可解決圍繞經濟的一些不確定因素。即便如此，協議達成也算是眾議院民主黨人的喜訊，因為他們正迫切試圖證明除了調查和彈劾特朗普外，他們在其他方面也有所作為。