WTO上訴機構陷入停擺　歐盟計劃擴大貿易制裁抗衡美國

歐盟計劃擴大貿易制裁選項，將矛頭對準美國總統特朗普（Donald Trump）。

歐盟貿易專員霍根（Phil Hogan）將尋求升級歐盟一項關於執行國際商業規則的法案，提議允許歐盟對非法限制貿易同時阻止世界貿易組織（WTO）爭端解決程序的國家，實施制裁。

12月11日，WTO爭端解決機制因上訴機構法官人數不足而正式停擺。上訴機構「癱瘓」，將導致上訴案件不能得到終審裁決，長此以往貿易爭端解決機制可能名存實亡，而後果可能是國際貿易退回「森林法則」時代，破壞性顯著。

英國廣播公司（BBC）當地時間12月11日報道，WTO最重要的功能之一是解決國家間的貿易爭端，為了解決成員國的經濟糾紛，WTO設置了爭端解決機構，成員國申訴後，派出爭端處理小組，調查後給出裁定。

常設法官人數無法符基本要求

對裁定不滿的成員國可以向上訴機構提出上訴，上訴機構有七名常設法官，法官們做出的裁決相當於WTO的「終審判決」，因此該機構也被看作WTO的「最高法院」。

而上訴機構僅剩三名成員在任，已無法達到最低三人的議事和審查人數。因此停擺。

自特朗普政府上台前以來，美國一直指責WTO上訴小組行為越界，要求改變該機構的做法。

美國多次稱WTO上訴小組行為越界

霍根的提案需要獲得歐盟各國政府及歐洲議會的支持，這一進程將持續至2020年。當地時間12月12日起一連兩日於比利時首都舉行的會議上，歐盟國家領導人將要求立法者把審議歐盟委員會的這項提案作為優先事項。

過去3年，美國以有爭議的國家安全為由，對歐盟的鋼和鋁加徵關税，還威脅要對外國汽車加徵類似關税，並計劃對法國商品提高關税，以報復法國開徵數字服務税。