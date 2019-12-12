《路透》：中央將公布多項支持措施　助澳門發展成金融中心

《路透》報道，中國國家主席習近平將於下周到訪澳門，宣布一系列措施，將澳門以博彩業為主的經濟，轉向包括金融及旅遊等多元化發展。

報道指，中國官員及企業管理層認為，此舉或作為澳門政府，成功避免將香港過去6個月示威活動帶到澳門的獎勵。

助澳門發展人民幣相關業務

《路透》指出相關政策將包括推動當地發展以人民幣計價的股票交易、加快成立人民幣清算中心，以及分配部分橫琴土地予澳門發展教育及醫療。有博彩業管理層指，發展橫琴將為濠賭業帶來更多機會。

報道稱，近月已有相關的推測，但事實上這些經官方證實的消息未被報道。

其中一名中國官員透露，原來期望推動香港金融業發展，並提供多項支持措施，但目前中國政府希望將政策變得多樣化。 有多個消息向路透稱，北京政府已指導國有銀行及國企幫助澳門成立各項金融基建，助中國金融更多元化。其中有消息指，有兩名曾協助發展上海交易所的官員，已去到澳門成立人民幣結算的股票交易所。

澳門交易所 初步集中債市

報道又稱，澳門的交易所將初步集中於債券市場，已鼓勵當地及中國企業於澳門發債。報道稱，澳門交易所同時會集中吸納初創及企業來自葡語國家，使其不會與香港及深圳交易所。

多個中國官員及銀行家稱，相信中國在澳門設立金融基建，是為了避免香港出現任何重大的市場危機，而影響到中國的經濟。他們又指，計劃並非要讓澳門取代或破壞香港的地位，但當香港的情況變差時，中國需要有應急計劃。

冀澳門有多元經濟

另外有中國官員指，習近平的想法十分清晰，他是希望澳門有多元的經濟，又稱澳門未來將集中旅遊及金融業，令澳門能夠如新加坡一樣可以舉行國際級會議。有官員相信，在習近平到訪澳門期間，將宣布澳門加入亞洲基礎設施投資銀行，又預期新政策將進一步拉近澳門及大灣區其他城市。

中國經濟增長放緩，為澳門從博彩業經濟變成多元經濟的發展帶來壓力，而博彩業界正期待澳門於橫琴發展的機會。新濠博亞娛樂主席兼行政總裁何猷龍指，集團計劃與澳門政府合作，推動新一代企業於橫琴發展事業。至於另一博彩營運商金沙則表示，會於橫琴成立一個訓練學校。