Joyce獲吳光正以92%溢價重提私有化　股價高開逾80%

本地時裝零售公司Joyce（0647），再度獲九倉（0004）首席顧問吳光正旗下公司提出私有化。公司公布，由吳光正透過信託全資持有的悅寶國際，擬以協議形式將公司私有化，每股作價0.28元，較停牌前股價溢價91.78%，涉資最多1.23億元。Joyce股價今早報0.265元，高開81.5%，暫升78%至0.26元，暫錄283萬元成交。

吳光正現持公司近73%股權

Joyce於周一（9日）開市前宣布停牌，以待根據收購及合併守則發布內幕消息公告，停牌前報0.146元。公司昨晚（12日）發出公告，指已獲要約方提呈私有化建議，涉及獨立股東所持的約4.07億股，佔已發行股本25.1%。私有化計劃需於法院會議上，獲不少於75%的獨立股東股份批准，而且反對票數不少於10%。

吳光正現時透過旗下公司持有Joyce約11.84億股份，佔已發行股本72.9%，而其兒子吳宗權持有3,320.8萬股，約佔2%股權，即二人合共持股約74.9%。公告指，吳宗權所持股份將是協議安排股份的一部分，但不會就此在法院會議上進行表決。

在本港代理Anna Sui、Jimmy Choo及Versace等時裝品牌的Joyce，於2000年獲會德豐（0020）入股，並於2003年轉讓至吳光正家族私人持有之公司，及後先後於2007年及2010年兩度提出私有化建議，惟兩次均以失敗收場。